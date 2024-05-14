Kuvvetli yağışın etkili olduğu Samandağ'da hortum görüntülendi

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde deniz üzerinde ortaya çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağışla birlikte fırtına etkili oldu.

Hatay'ın Samandağ ilçesi Çevlik Mahallesi'nde deniz üzerinde hortum oluştu.

Çevredeki yurttaşlar meydana gelen hortumu, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kısa süreli oluşan hortum bir süre sonra gözden kayboldu.

Şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu kentte derelerin debisi yükseldi, yollar ikiye ayrıldı, mezarlar kaydı, konteyner kentleri su ve kanalizayon suyu bastı.

Yetkililer ulaşamayan yurttaşlar, yine yaşanan sorunu kendi kısıtlı imkânlarıyla çözmeye çalıştı.

Hatay Valiliği, kentte etkisini sürdüren kuvvetli sağanak nedeniyle merkez Antakya ve Defne ilçelerinde tüm okulları dün (13 Mayıs Pazartesi) tatil etti.