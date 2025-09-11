Kuyu tipi cezaevleri ‘acilen kapatılsın’ talebi

Haber Merkezi

Ağır hak ihlallerinin yaşandığı “kuyu tipi” olarak adlandırılan Yüksek Güvenlikli, Y ve S tipi cezaevlerinin kapatılmasına dair çağrılar devam ediyor. İnsan Hakları Derneği (İHD) Dersim Şubesi, kuyu tipi cezaevlerindeki hak ihlallerine karşı açıklama yaptı.

Açıklamada konuşan İHD Dersim Şube yöneticilerinden Hüseyin Yaşar Sezgin, "Bu hapishaneler, mimarisi ve işleyişiyle mahpusların insani varoluşunu yok sayan sistematik bir kötü muamele alanına dönüşmüştür. Hak ihlalleri karşısında uzun süredir çok sayıda mahpus, kuyu tipi hapishanelerin kapatılması ve başka tip hapishanelere sevk edilme talepleriyle açlık grevleri ve ölüm oruçları sürdürmektedir. Mahpusların bedenlerinde geri dönüşü olmayan sağlık sorunları ortaya çıkmakta, yaşam hakları doğrudan tehdit altına girmektedir” dedi.