Kuyu tipi cezaevleri kapatılsın

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, “kuyu tipi” olarak adlandırılan Y, S ve Yüksek Güvenlikli cezaevlerinin kapatılması talebiyle açlık grevinde olan tutuklular için açıklama yaptı. Açıklamada açlık grevindeki tutukluların durumunun kritik olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada şöyle denildi: “Kuyu tipi hapishanelerde sizi bir hücreye koyuyorlar ve hücrenin tek bir kapısı var, o da hapishaneye açılın bir kapı. Penceresi var, ızgaralı tellerle kaplı, gökyüzü dahi görülmüyor.”