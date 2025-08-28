Kuyu tipi cezaevleri kapatılsın
Haber Merkezi
İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, “kuyu tipi” olarak adlandırılan Y, S ve Yüksek Güvenlikli cezaevlerinin kapatılması talebiyle açlık grevinde olan tutuklular için açıklama yaptı. Açıklamada açlık grevindeki tutukluların durumunun kritik olduğuna dikkat çekildi.
Açıklamada şöyle denildi: “Kuyu tipi hapishanelerde sizi bir hücreye koyuyorlar ve hücrenin tek bir kapısı var, o da hapishaneye açılın bir kapı. Penceresi var, ızgaralı tellerle kaplı, gökyüzü dahi görülmüyor.”