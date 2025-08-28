Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kuyu tipi cezaevleri kapatılsın

Güncel
  • 28.08.2025 05:00
  • Giriş: 28.08.2025 05:00
  • Güncelleme: 28.08.2025 05:00
Kuyu tipi cezaevleri kapatılsın
Fotoğraf: MA

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, “kuyu tipi” olarak adlandırılan Y, S ve Yüksek Güvenlikli cezaevlerinin kapatılması talebiyle açlık grevinde olan tutuklular için açıklama yaptı. Açıklamada açlık grevindeki tutukluların durumunun kritik olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada şöyle denildi: “Kuyu tipi hapishanelerde sizi bir hücreye koyuyorlar ve hücrenin tek bir kapısı var, o da hapishaneye açılın bir kapı. Penceresi var, ızgaralı tellerle kaplı, gökyüzü dahi görülmüyor.”

BirGün'e Abone Ol