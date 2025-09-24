‘Kuyu tipi cezaevleri kapatılsın’

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) Antalya Şubesi, “kuyu tipi” olarak adlandırılan S Tipi, Y Tipi ve Yüksek Güvenlikli Cezaevlerinde insan haklarını ihlal eden yapılar olduğunu belirterek kapatılmasını talep etti.

Açıklamada konuşan İHD Antalya Hapishane Komisyonu Sözcüsü Avukat Ferdi Parim “bu cezaevlerinin mimari yapısı ve işleyişi nedeniyle mahpusları kişiliksizleştirme, güçsüzleştirme ve yalıtma amacı taşıdığını” söyledi. Parim, tecrit uygulamalarının ancak “kötü muamele ve zamana yayılmış işkence” kavramlarıyla açıklanabileceği ifade ederek cezaevlerinin kapatılması ve tutsakların insan onuruna uygun koşullarda tutulması çağrısı yaptı.