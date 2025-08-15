‘Kuyu tipi cezaevleri kapatılsın’ çağrısı

Haber Merkezi

İHD ve ÇHD, “Kuyu tipi” olarak adlandırılan yüksek güvenlikli cezaevlerinin kapatılmasını istedi. İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubeleri, “Kuyu tipi” cezaevlerine karşı sürdürülen açlık grevlerine ilişkin açıklama yaptı.

İHD’de düzenlenen basın toplantısında konuşan ÇHD Ankara Şube Başkanı Ceren Yılmaz, kamuoyunda “Kuyu Tipi Hapishane” olarak adlandırılan yüksek güvenlikli cezaevlerinde tecridin yoğunlaştırıldığını belirterek, bu cezaevlerinin bir an önce kapatılması gerektiğini vurguladı.

“Kuyu tipi” cezaevlerine karşı başlatılan ölüm orucu ve açlık grevlerinin sürdüğünü anımsatan Ceren Yılmaz, özellikle 275 gündür ‘kuyu tipi cezaevlerinin kapatılması’ talebiyle ölüm orucunda olan Serkan Onur Yılmaz’ın sağlık durumunun kritik aşamada olduğunu belirterek, tutsağın durumunun kötüye gittiğini aktardı.”