Kuyu tipi eziyet sürüyor

F tipi cezaevlerinin ardından açılan ve kuyu tipi olarak adlandırılan Y ve S tipi yüksek güvenlikli hapishaneler iktidarın sopası olarak var olmayı sürdürüyor. “Tehlikeli tutuklular” için yapıldığı ileri sürülen bu cezaevlerine adli tutukluların yanı sıra siyasi tutuklular da bulunuyor. İnsani şartlardan uzak bu tek kişilik hücreler enine boyuna yalnızca 5 adım atılabilecek durumda. Hak savunucuları “kuyu tipi hapishaneler tüm toplum için tehlike” vurgusu yapıyor.

Birçok siyasi tutuklu kuyu tipi hapishanelere karşı süresiz açlık grevinde. Onlardan biri olan Sercan Ahmet Arslan açlık grevine dün, 237. gününde hasta tutuklu Ufuk Keskin’in kuyu tipinden Kocaeli 2 No’lu F Tipi Cezaevi’ne nakledilmesiyle ara verdi. Arslan açlık grevinin 199. gününde kuyu tipi hapishaneden İzmir Kırklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ne nakledilmişti.

İzmir Şakran’da kuyu tipi cezaevinden Bolu F Tipi Cezaevi’ne nakledilen Serkan Onur Yılmaz ise açlık grevinin 215. gününde. Yılmaz Şakran’da kalan arkadaşlarının da sevk edilmesi için süresiz açlık grevine devam ediyor.

Yılmaz BirGün’ yazdığı mektupta seslerinin duyurulması çağrısı yaparak, ‘‘Zaten tutuklanmış insanlara kuyu tipi cezaevlerinde tecrit uygulanıyor. Burası canlı insan mezarları’’ ifadelerini kullandı.

Öte yandan Grup Yorum üyesi Bakican Işık da Sincan’da kuyu tipi cezaevinde bulunuyor. Işık, kuyu tipi olmayan bir hapishaneye sevkedilme ve kuyu tipi cezaevlerinin kapatılması talebiyle 177 gündür süresiz açlık grevinde. Işık’ın sağlık durumunun kötüleştiği belirtiliyor. Annesi Yurdagül Gümüş ise oğlunun sesini duyurmak için 162 gündür süresiz açlık grevinde.

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Gümüş BirGün’e yazdığı mektupta şu ifadeleri kullandı: “Bir anne olarak oğlumun kuyu tipi hapishanede yosun tutmasına izin vermeyeceğim. Çocukları kuyu tipi hapishanede tutulan hiçbir anne orada çürüsünler diye doğurmadı. Bir anne olarak elimden gelenin fazlasını oğlumun yaşaması için yapıyorum.”