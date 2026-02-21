Kuyu tipi hapishaneleri incelemeye gelen yabancı heyete gözaltı ve sınır dışı: Bir kişinin darbedildiği iddia edildi

Türkiye’de son dönemde hak ihlalleri iddialarıyla gündeme gelen kuyu tipi hapishanelerle ilgili inceleme yapmak amacıyla ülkeye gelen 6 kişilik yabancı heyet, 19 Şubat Perşembe günü gözaltına alındı. Pasaportlarına “tahdit” konulduğu belirtilen heyet üyeleri sınır dışı edilirken, sınır dışı belgelerini imzalamayı reddeden bir kişinin darbedildiği iddia edildi.

HEYETTE KİMLER VARDI?

Edinilen bilgilere göre heyette 1 avukat, 2 gazeteci, 2 akademisyen ve 1 siyasi parti temsilcisi yer alıyordu. Heyetin amacı, kamuoyunda “kuyu tipi” olarak bilinen yüksek güvenlikli cezaevlerindeki koşulları yerinde incelemek ve hak ihlalleri iddialarına ilişkin temaslarda bulunmaktı. Ancak 19 Şubat’ta pasaportlarına “tahdit” şerhi konulduğu gerekçesiyle gözaltına alınan heyet üyeleri, emniyet işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere göç idaresine sevk edildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı ve aktivistlerin savunmasını üstlenen Naim Eminoğlu; aktivistlerin perşembe günü Halkın Hukuk Bürosu kolektifiyle görüştükten sonra İstanbul'da gözaltına alındıklarını belirtti. AFP'ye konuşan Eminoğlu, gözaltına alınan altı kişinin İtalya, Fransa, İspanya, Belçika ve Rusya vatandaşı olduğunu söyledi.

İMZAYI REDDEDENE DARP İDDİASI

Heyet üyelerinden birinin, geri dönüş evrakını imzalamayı reddettiği için fiziksel şiddete maruz kaldığı öğrenildi. İddiaya göre ilgili kişi, zorla imza attırılmak istendiği sırada darbedildi. Olayla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

İSPANYA KOMÜNİST PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İspanya Halkların Komünist Partisi (PCPE) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bir üyelerinin Türkiye'deki kuyu tipi cezaevlerini incelediği için uluslararası heyetin geri kalanıyla birlikte gözaltına alındığını duyurdu.

KUYU TİPİ CEZAEVLERİ TARTIŞMA KONUSU

“Kuyu tipi” olarak anılan yüksek güvenlikli cezaevleri, son dönemde ağır tecrit koşulları ve izolasyon uygulamaları nedeniyle insan hakları örgütlerinin gündeminde. Uzun süreli tek kişilik hücre uygulamaları, sınırlı sosyal temas ve avukat görüşmelerindeki kısıtlamalar, hak ihlali iddialarının merkezinde yer alıyor.