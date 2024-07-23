Kuyu tipi zulüm

Y ve S tipi olarak adlandırılan yüksek güvenlikli hapishanelerde birçok ihlâl yaşanıyor. “Kuyu tipi hapishaneler kapatılsın” sloganıyla imza kampanyası başlatan aileler, “Bu hapishaneler insanlık dışı” dedi.

Bahar GÖNÜL

Kuyu tipi hapishaneler olarak adlandırılan Y ve S tipi hapishanelerin kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı. Emir Karakum,” Bu hapishaneler, insanın kalabileceği hapishaneler değil” dedi.

Y ve S tipi hapishanelerin kaldırılması için Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği’nden (TAYAD) aileler, imza kampanyası başlattı. Kuyu tipi hapishane olarak adlandırılan bu hapishanelerin yasadışı olduğunu ifade eden kampanya düzenleyicilerinden Emir Karakum, 15 gün önce başlattıkları imza kampanyasında bine yakın imza topladıklarını belirtti. Toplanan imzaları Adalet Bakanlığı ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na yollayacaklarını söyleyen Karakum, “Bu hapishanelerle ilgili ciddi açlık grevleri var. Adalet Bakanlığı bununla ilgili açıklama yapmıyor” dedi.

5 ADIMLIK HÜCRELER

“Tehlikeli tutsak” olarak tanımlanan mahkumlar için yapıldığı söylenen kuyu tipi hapishanelere siyasi tutsakların da sevk edildiğini ifade eden Karakum, “Bu hapishanelerin inşaatına 3 yıl önce başlandı. Son iki yıldır yaygın bir şekilde tutsakları yüksek güvenlikli dedikleri, bizim kuyu tipi olarak adlandırdığımız hapishanelere sevk etmeye başladılar. Bu hapishanelerde sadece adli tutsak yok, siyasi tutsakları da sürgün ediyorlar. Yüksek güvenlikli kuyu tipi dediğimiz hapishanelerin içinde 5 adım atılabiliyor. Enine ve boyuna 5 adım atılabiliyor. İçeride tuvalet var, kapıdan girildiğinde sağ köşede kalıyor. Bu tuvaletin yanında pencere var. Pencerenin önünde yatak var, yatağın karşısında da mutfak var. Burayı boşaltırsak 5 adım atılabiliyor. Bu hapishanelerde psikolojik anlamda tutsakları ele geçirmenin derdindeler. Gardiyan sayısı çok az bu hapishanelerde. Kapılar bas-konuş butonlarıyla açılıyor, gardiyanın yüzünü bile göremiyorlar” diye konuştu.

“Tehlikeli Tutsak” tanımı ise Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un “Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları” başlıklı 9/3 maddesi uyarınca mahkumun bulunduğu hapishane içerisinde isyan, firar girişimi, insan öldürme gibi suçları işleyenlere veriliyor.

İmza kampanyası için birçok kurumla iletişime geçtiklerini söyleyen Karakum, “Tehlikeli tutsak tanımını getirdiler bir yasayla ama hala yasalaşmış bir durumu yok bunun. Hala kendi kanunlarını çiğniyorlar. 15 gündür devam ediyoruz, bine yakın imza topladık. Birçok kurumu geziyoruz, imza toplamaya devam ediyoruz. Bunları Adalet Bakanlığına yollayacağız. Mecliste insan hakları komisyonuna yollayacağız. Bu hapishanelerle ilgili ciddi açlık grevleri var. Adalet Bakanlığı bununla ilgili açıklama yapmıyor” ifadelerini kullandı.

TUTSAKLAR AÇLIK GREVİNDE

Karakum, “Şu an kuyu tipi hapishanelerine karşı 5 tutsak açlık grevinde; Buca Yüksek Güvenlikli hapishanesindeki Cem Dursun, Oktay Kelebek 147. gününde, Kırşehir Yüksek Güvenlikli hapishanesi'ndeki Rezzan Şengül 113., Vedat Doğan 108. Halil Yakut 93. gününde. Talepleri kuyu tipi olmayan, ailelerine yakın, bir hapishaneye sevk” diye ekledi.