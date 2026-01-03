Kuyu tipinde koğuşlar 365 gün güneş görmüyor

Haber Merkezi

Ülkedeki cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri sürerken Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) gönderilen bir mektup yaşanan sorunları ortaya koydu. MA’nın haberine göre Dumlu 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ndeki tutuklu Cihan Gökalp mektubunda hak ihlallerinin işkence haline geldiğini ileri sürdü. Gökalp, TBB’nin sorunun çözümü için gerekli makamlar ile muhataplara çağrıda bulunmasını ve yaşanan hak ihlallerinin tutuklulardan da dinlemesini talep etti.

Kuyu tipi cezaevi olarak adlandırılan S, Y ve Yüksek Güvenlikli cezaevlerine de değinilen mektupta, "Cezaevi mimarisi zaten tecritli bir yapı. Bu tecritli yapı içinde şartların insani ölçülerde düzenlenmesini ve çözülmesini istiyoruz. Kimse kalkıp cezaevi yönetiminden tahliye talep etmemiş, özel bir talep içinde bulunmamış. Diyoruz ki; yasal haklardan yararlanmak istiyoruz. Yasaların bize tanıdığı hakları engellemeyin" denildi.

TBB’ye gönderilen mektupta cezaevinde yaşanan hak ihlalleri sıralandı. Mektupta geçen hak ihlallerinin bir kısmı şu şekilde:

“• Kuyu tipi cezaevlerinde tutukluların koğuşları yılın 365 günü güneş görmüyor.

• Odalara yerleştirilen kamera sistemi tuvalet ve banyoyu görüyor.

• Kitaplar sansürleniyor, yasaklanıyor.

• Yemekler temiz yapılmıyor.

• Koğuşlar soğuk, kalorifer peteklerinin ısı derecesinin yükseltilmeli.”