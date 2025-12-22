Kuyu tiplerine karşı direniş büyüyor

HABER MERKEZİ

Kuyu Tipleri Kapatılsın İnisiyatifi, 19 Aralık cezaevleri katliamının yıldönümü dolayısıyla Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda açıklama gerçekleştirdi.

Çok sayıda kişinin katıldığı açıklamada, “19 Aralık’tan kuyu tiplerine direniş sürüyor”, “Zindanlar yıkılsın tutsaklara özgürlük” ve “Hasta tutsaklara özgürlük” pankartları açıldı. Açıklamada basın metnini Devrimci Parti Meclisi (PM) üyesi Mediha Yüksel okudu.

Devletin cezaevleri politikasının yıllardır değişmediğini belirten Mediha Yüksel, “Tarihi boyunca işçi sınıfının öncüleri komünistleri, devrimcileri, devrimci aydınları ve Kürt yurtseverleri zindanlara atarak yıldırmak isteyen devlet, zindanları yıldırıcı bir araç olarak göstermeye ve geliştirmeye devam etti. Amaç toplumun öncü güçlerini, öncü işçileri ve Kürt savaşçılarını zindanlara atarak, toplumdan koparmak ve mutlak tecrit altında tutmaktı. Bugün Y tipi yüksek güvenlikli cezaeviyle devam eden, mimari ve işleyiş olarak mutlak tecrit politikasına dayanan sayısı 10’ları bulunan kuyu tipi hapishaneler de bu amaç için inşa edilmiştir” diye belirtti. Mediha Yüksel, “Kürt halkının, gençlerin, LGBTİ+’ların yükselen mücadelesini bastırmak, zindanlarla yıldırmak hedeflenmektedir. Kuyu tipi hapishanelerde birçok arkadaşımız bu hapishanelerin kapatılması için bedenlerini açlığa yatırarak ya da fiili direniş ve saldırılara karşı duruyor. Tutsakların talepleri net, meşru ve haklıdır. Toplumun geniş kesimlerinde iktidara ve onun baskılarına karşı koyuş giderek güçleniyor” ifadelerini kullandı.