Kuyucak Belediyespor, İstanbul’dan 2 kupa ile döndü

Kuyucak Belediyespor Minik ve Küçük Kızlar Hentbol Takımları, İstanbul’da düzenlenen turnuvadan 2 kupayla döndü.



Geleneksel Çatalca Belediyesi Kadın Hentbolu Gelişim Turnuvası 26-27 Ağustos 2023 tarihlerinde Yıldızlar, Küçükler, Minikler ve Mini Minikler kategorilerinde gerçekleşti.

Turnuvaya altı farklı şehirden 22 takım ile 400 hentbolcu katıldı. Kuyucak Belediyespor turnuvaya ilk defa katılırken, 2 kupa kazandı.

Kuyucak Belediyespor Minik Kızlar Hentbol Takımı, finalde mağlup olarak ikinci oldu.

Kuyucak Belediyespor Küçük Kızlar Hentbol Takımı da üçüncülük maçında galip gelerek üçüncülük kupasını kaptı.

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, “Kuyucak Belediyespor olarak bütün branşlarda sayısız sporcu yetiştiriyoruz. Hentbolda da güzel başarılar yakalamaya devam ediyoruz. İstanbul’da katıldığımız turnuvada 2 kupa kazanan sporcularımızı ve antrenörümüz Talat Uysal’ı tebrik ediyorum” dedi.