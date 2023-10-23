Kuyucak’ta işyerinde yangın

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bir gıda işletmesinde elektrik kontağından çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Büyük korku veren yangında, dumanlardan 3 kişi etkilendi.



Olay, Kuyucak ilçesi 5 Eylül Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kuyucak-Denizli Karayolu üzerinde, faaliyet gösteren kokoreç işletmesinin mutfak kısmında elektrik kontağında yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle mutfakta bulunan tüpler bir anda parladı. Ortaya çıkan patlamalar nedeniyle büyük korku yaşandı.

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın, yakındaki akaryakıt istasyonu ve diğer gıda işletmelerine ulaşmadan söndürüldü.

Yangın sırasında oluşan dumandan etkilenen 3 kişi ise sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Dumandan etkilenen şahısların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



