Kuyucuk Gölü kuruyor bir an önce önlem alın

Haber Merkezi

Kars’ın Arpaçay ilçesinde bulunan Kuyucuk Kuş Cenneti’nin kuruduğu ortaya çıktı. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yaptığı çağrıda, Kuyucuk Gölü’nün yaşatılması için gerekli tedbirlerin alınmasını söyledi.

Kuyucak Gölü’nün kuruduğuna dikkat çeken Alp “Burası Arpaçay ilçesi Kuyucuk köyü kuş cenneti. Arkamda görüyorsunuz burada ne kuş kaldı ne göl kaldı ne de cennet kaldı. Çünkü AK Parti 25 yılda doğamıza ve ekolojik dengemize büyük bir tahribat verdi. AKP’nin çevresel etkileri değerlendirmeksizin vahşice yaptığı projeler nedeniyle göllerimizin ve doğanın bütün dengesi bozuldu” diye konuştu. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı’yı göreve çağıran Alp, “Burası Doğa Koruma Genel Müdürlüğü’nün sorumluluk alanında bir yer. Kuyucuk Gölü’nün yaşaması gerekiyor. Bu gölün yaşaması lazım. Doğa Korumayı devreye sokun ve Kuyucuk Gölü’nün yaşaması için gerekli tedbirleri alınız” diye konuştu.