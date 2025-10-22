Kuyuda cansız bedeni bulunmuştu: 17 yaşındaki Hasret'in ölümüne ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

Zonguldak Valiliği, Çaycuma ilçesinde 3 gün önce su kuyusunda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ölümüne ilişkin 1 şüphelinin Aydın'da gözaltına alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kızılbel köyünde ikamet eden Hasret Akkuzu isimli çocuğun ailesi tarafından 13 Ekim'de kayıp başvurusu yapılması üzerine kolluk kuvvetlerince arama çalışmalarına başlandığı belirtildi.

19 Ekim Pazar saat 11.00 sıralarında Helvacılar köyü yakınlarında su kuyusu içerisinde bir kişiye ait cansız beden bulunduğu yönünde ihbar alındığı ifade edilen açıklamada, olay yerine giden ekiplerin ortak çalışması sonucu cenazenin saat 15.00 sıralarında kuyudan çıkarıldığı kaydedildi.

CANSIZ BEDEN ADLİ TIP'TA

Yapılan incelemede cansız bedenin kayıp Akkuzu'ya ait olduğunun aynı gün saat 19.15 itibarıyla ailesi ve yakınlarının teşhisiyle belirlendiği bilgisine yer verilen açıklamada, cesedin gerekli incelemeler yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği aktarıldı.

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmanın yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığının, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile yürüttüğü koordineli çalışmalar neticesinde 22 Ekim'de olayın şüphelisi D.B. Aydın'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilecektir" ifadeleri kullanıldı.