"Kuyumcu 100 kilo altınla kaçtı" iddiası: Soruşturma başlatıldı

Denizli'de Süleyman Ç. isimli kuyumcunun müşterilerine ait yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çivril ilçesi Çatlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kuyumculuk yapan ve 1 Mayıs'tan beri dükkanını açmayan Süleyman Ç'nin altınlarını emanet verdiği çok sayıda müşterisi polise başvurdu.

Başlatılan soruşturma kapsamında icralık da olan Süleyman Ç'nin iş yeri polis nezaretinde açılarak arama yapıldı.

Yapılan aramada bulunan yaklaşık 5 kilogram altına el kondu.

Süleyman Ç'nin müşterilerine ait emanet olarak verilen yaklaşık 100 kilogram altınla ortadan kaybolduğu ve yurt dışına kaçtığı üzerinde duruluyor.

Süleyman Ç'nin emanet olarak aldığı altın ve paralar karşılığında kar payı verdiği de belirtildi.