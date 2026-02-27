Kuyumcu soyan özel harekat polisi: Borçlarım nedeniyle yaptım

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kuyumcu dükkanına girip, çalışanı etkisiz hale getirdikten sonra 5 kilo altın çaldığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Cumhur Yılmaz, savunmasında sanal kumar borcu olduğunu ve bu nedenle suçu işlediğini söyledi.

Fatsa ilçesinde geçtiğimiz 25 Kasım'da meydana gelen olayda; başında kask ile bir kuyumcu dükkanına girerek tabanca doğrulttuğu çalışanın el ve ayaklarını bantla bağladıktan sonra 170 altın bilezik alarak kaçan ve Diyarbakır'da yakalanan 28 yaşındaki özel harekat polisi Cumhur Yılmaz, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Yılmaz, Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada soygunu borçlarını kapatmak için yaptığını ileri sürdü. 200-300 milyon lira civarında borcu bulunduğunu, sanal kumar oynayarak borçlarını kapatmaya çalıştığını ancak durumun daha da kötüleştiğini söyleyen Yılmaz, pişman olduğunu söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Müşteki avukatları, sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmamasını talep ederek, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Yağma' suçlarından da cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, dosya kapsamının genişletilmesi ve sanığın babasının dinlenmesi için duruşmayı erteledi.