Kuyumcuda bakım yaparken üzerine vitrin kasası düşen tekniker öldü

Ankara’da bir kuyumcuda bakım çalışması yapan teknik personel Turan Acar, vitrin kasasının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Acar tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel
  • 18.11.2025 11:55
  • Giriş: 18.11.2025 11:55
  • Güncelleme: 18.11.2025 12:00
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Ankara'da bakım için gittiği kuyumcuda üzerine vitrin kasası düşen tekniker hayatını kaybetti.

Keçiören Aşağı Eğlence Mahallesi Etlik Caddesi'nde bir iş merkezindeki kuyumcuya bakım için giden teknik personel Turan Acar'ın üzerine vitrin kasası düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Acar, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Acar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

