Kuyumculara sahte altın satan 3 şahıs yakalandı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kuyumculara sahte altın satan 3 kişi yakalandı.

Bingöl’ün Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğünce, çevre illerde kuyumculara sahte altın satarak dolandırıcılık suçu işleyen 3 şüpheli şahsın ilçeye giriş yapacağına dair bilgi edinildi.

Yapılan çalışmalarda şüpheli şahıslar, kentte bulunan bir kuyumcuda sahte altın satışı gerçekleştirdiği esnada suçüstü yakalandı.

Şahısların üzerinde ve şahısların sevk ve idaresinde bulunan araç üzerinde yapılan aramada 6.62 gram, 2.33 gram ve 14.98 gram ağırlığında altın görünümlü 3 adet zincir kolye, farklı noktalarda tespit edilen toplamda 74 bin 160 lira nakit para ele geçirildi.

Şahıslar hakkında cumhuriyet savcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemler gerçekleştirildi.