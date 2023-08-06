Kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sondaj kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İnegöl’ün Huzur Mahallesi’nde açık kalan sondaj kuyusuna başıboş köpek düştü. Köpeğin kuyuya düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, köpeği düştüğü yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Balçık nedeniyle kuyuya inmekte zorlanan ekipler, aparatla köpeği düştüğü yerden çıkarmayı başardılar.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda düştüğü kuyudan çıkarılan çamura bulanan köpek, suyla temizlenerek doğaya salındı.