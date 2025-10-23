Kuzenini taciz ettiği öne sürülen kişiyi, polis merkezinde bıçaklayarak öldürdü

Konya’da Enes K. (22), kuzenini taciz ettiğini gerekçesiyle gözaltına alınan Serdar B.’yi (18), polis merkezinde bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Konya'nın Meram ilçesindeki Lalebahçe Polis Merkezi'nde meydana geldi.

Serdar B.isimli erkek, R.N.K.'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Durumu öğrenen R.N.K.'nin amcası Seyfettin K. ve oğlu Enes K., polis merkezine gitti.

Enes K., polis merkezinde karşılaştığı ve o sırada gözaltında olan Serdar B.'yi sırtından bıçakla yaraladı.

Bıçaklandıktan sonra yere yığılan Serdar B., çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serdar B., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Bunun üzerine Enes K. ve babası Seyfettin K. de gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.