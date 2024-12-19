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Kuzenlere otomobil çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 19.12.2024 10:17
  • Giriş: 19.12.2024 10:17
  • Güncelleme: 19.12.2024 10:17
Kaynak: DHA
Kuzenlere otomobil çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 yayadan Abdullah Erdem (74) hayatını kaybetti, kuzeni Adem Erdem (61) ise yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Fatsa-Kumru kara yolu Kargucak mevkisinde meydana geldi.

Oktay H.'nin kullandığı 34 JJ 1212 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Erdem ve kuzeni Adem Erdem'e çarptı.

Kazada Abdullah Erdem yaşamını yitirdi.

Sağlık ekipleri, yaralanan Adem Erdem'i Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücü Oktay H. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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