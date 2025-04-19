Kuzey'den gelen fırtına: Bodo/Glimt

Mahir KANAAT

Avrupa Ligi'nde Lazio'yu eleyerek yarı finale yükselen Bodo/Glimt büyük bir hikâye yazmaya devam ediyor. Birkaç yıl öncesine kadar en büyük başarısı 1975 ve 1993 Norveç Kupası’nı kazanmak olan Bodo, Kuzey Avrupa'nın en önemli takımlarından biri oldu.

Norveç temsilcisi bir yandan sahada kazanırken oyuncu yetiştirmede de bir hayli mesafe kat etti. Son yıllarda toplam 45 milyon avroluk bonservis geliri elde etti. Bodo, futbol tarihinin en büyük sürprizlerinden birini elde etmeye sadece üç maç uzaklıkta.