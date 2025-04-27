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Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Ege Denizi'nde etkili olan fırtına, deniz ulaşımını da etkiledi. GESTAŞ'ın Geyikli-Bozcaada hattındaki bütün seferleri iptal edildi.

Güncel
  • 27.04.2025 17:15
  • Giriş: 27.04.2025 17:15
  • Güncelleme: 27.04.2025 17:18
Kaynak: AA
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Fotoğraf: AA

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava şartları nedeniyle tarifede bulunan planlı tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, saatteki hızı yer yer 80 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm planlı seferlerin de gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

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