Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava şartları nedeniyle tarifede bulunan planlı tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, saatteki hızı yer yer 80 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm planlı seferlerin de gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.