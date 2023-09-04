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Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Ajans Haberleri
  • 04.09.2023 13:59
  • Giriş: 04.09.2023 13:59
  • Güncelleme: 04.09.2023 13:59
Kaynak: AA
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Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgar bugün geceden itibaren fırtına şeklinde esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, bugün gece saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Oluşması muhtemel riskler arasında denizde ve karada ulaşımda aksamaların meydana gelebileceği belirtildi.

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