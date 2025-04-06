Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Kuzey Ege'de bugün akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın bugün saat 20.00 sıralarından itibaren geneli kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Fırtınanın pazartesi öğleden sonra saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği de belirtildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.