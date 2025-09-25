Giriş / Abone Ol
Kuzey Ege için 'fırtına' uyarısı

Ajans Haberleri
  • 25.09.2025 13:54
  • Giriş: 25.09.2025 13:54
  • Güncelleme: 25.09.2025 13:54
Kaynak: DHA
İZMİR, (DHA)- METEOROLOJİ, Kuzey Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın saat 05.00 sıralarından itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği de belirtildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. (DHA)

