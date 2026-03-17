Kuzey Ege için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı.

Yurt
  • 17.03.2026 20:17
  • Giriş: 17.03.2026 20:17
  • Güncelleme: 17.03.2026 20:18
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM), yarından itibaren Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın, 21 Mart Cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

