Kuzey Ege TAKSAV açıldı

Kültür Sanat Servisi

Kuzey Ege TAKSAV (Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf) Edremit'te TAKSAV kurucusu Oğuzhan Müftüoğlu’nun katılımıyla açıldı. Yurttaşların ilgi gösterdiği açılışta Kuzey Ege TAKSAV söyleşisi gerçekleştirildi. Söyleşide konuşan Müftüoğlu, “Son 20 yıldır ABD’nin CIA desteğiyle Tayyip Erdoğan’ın bizzat 'Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) eş başkanıyım' dediği BOP doğrultusunda bir süreç işletilerek devletin tüm yapısı siyasal İslamcı bir rejime dönüştürülmüştür" dedi.

Son 50 yılda karşı devrim süreci yaşandığına dikkat çeken Müftüoğlu şunları aktardı: "Geçtiğimiz 50 yıl bir karşı devrim süreci yaşanmış Cumhuriyet’in bağımsızlıkçı unsurları ortadan kaldırılmıştır. 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri bu sürecin parçasıdır. Bugün yapılmak istenen bu dönüşümün anayasal değişiklikle kalıcı hale getirilmesidir. Kürt sorununda bir çözüm ileri sürülüyormuş gibi yapılarak işletilen sürecin iktidar tarafından fırsata çevrilmeye çalışılarak rejimi sürdürmeye ve kalıcı hale getirmeye yönelik her türlü girişime karşı durulmalıdır. Ülkenin yol ayrımında olduğu günlerde asıl mesele genci, yaşlısı, kadını, erkeği, emekçisi, emeklisi toplumun en geniş muhalif kesimleriyle birlikte kendi hayatları ve gelecekleri hakkında ülkenin geleceğine sahip çıkma meselesidir.”

Ayrıca Kuzey Ege TAKSAV'da bilimle, sanatla, emekle, dayanışmayla birlikte üreterek memleketin derdini dert edinerek tiyatro, sinema, müzik atölyelerinden, siyaset söyleşilerine, konuşma atölyelerinden, gazetecilik, öykü, çocuklarla felsefe, dans, ritim atölyelerine insan aklının ve yaratıcılığının kolektif bir şekilde sürdürüleceği belirtildi.

TAKSAV kurucuları Can Yücel, Rıfat Ilgaz, Emil Galip Sandalcı, Halit Çelenk ve Erbil Tuşalp’in hayallerinin Kuzey Ege TAKSAV ile sürdürüleceği vurgulandı.