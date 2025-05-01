Kuzey Irak'ta peşmergelerin yaralandığı saldırıyı PKK üstlendi

Irak'ın kuzeyindeki Duhok kentinde 5 peşmergenin yaralanmasına yol açan İHA saldırılarını PKK üstlendi.

Rudaw'ın haberine göre PKK tarafından yapılan açıklamada, örgütün kendisi için 'stratejik bulduğu' noktalarda askeri üs kurulmasına yönelik girişimlere karşı saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırılara ilişkin üst düzey bir güvenlik yetkilisi, "İHA, bir peşmerge noktasını vurdu, iki peşmerge yaralandı" ifadelerini kullanmış, yaralanan peşmergelerin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurmuştu.

Önceki gün de bomba yüklü bir drone ile yapılan saldırıda üç peşmerge daha yaralanmıştı.