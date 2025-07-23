Kuzey İrlanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kuzey İrlanda'nın Fermanagh bölgesindeki köyde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatından (PSNI) yapılan açıklamada, Maguiresbridge köyünde yerel saatle 08.21'de (TSİ 10.21) silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırıda 2 kişinin olay yerinde, 1 kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtilen açıklamada, ağır yaralanan 1 kişinin hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Polisin müdahalesiyle riskin ortadan kalktığı, saldırının gerçekleştirildiği yolun trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

Kuzey İrlanda Ambulans Hizmetlerinden (NIAS) yapılan açıklamada, 3 ambulans ve bir ambulans helikopterin olaya müdahale ettiği, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin helikopterle 120 kilometre uzaklıkta bulunan Belfast'taki hastaneye nakledildiği ifade edildi.

Saldırıyla ilgili X'ten paylaşımda bulunan Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill, "Maguiresbridge'den gelen haberleri üzüntüyle karşıladım. Düşüncelerim kurbanlar, sevdikleri ve bölge halkıyla birliktedir. Maguiresbridge halkının bu zor zamanda bir araya geleceğinden ve olaydan etkilenenlere destek vereceğinden şüphem yok" ifadelerini kullandı.

İngiltere Parlamentosunda hem Fermanagh'ı hem de İrlanda milliyetçisi Sinn Fein Partisini temsil eden milletvekili Pat Cullen de, "Halkımızı bu trajik ve şok edici olayın detaylarıyla ilgili spekülasyon yapmamaya çağırıyorum" açıklamasında bulundu.

PSNI'den, yerel saatle 15.50'de (TSİ 17.50) yapılan açıklamada, ölü ve yaralıların aynı aileden olduğu duyuruldu.

Olaya ilişkin yerel haber siteleri ise katil zanlısının kendi aile üyelerini vurduktan sonra intihar ettiğini öne sürdü.