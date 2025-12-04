Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Erhürman, ilahiyat koleji protokolü için "laiklik" incelemesi istedi

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye’yle imzalanan Gazimağusa İlahiyat Koleji yapım projesi protokolünü "Anayasa’ ve laiklik ilkesine aykırılık" yönünden incelemesi için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gönderdi.

Erhürman, protokolün imzalanmasından iki yıl sonra Meclis gündemine getirilmesinin devlet ciddiyeti ve uluslararası saygınlık açısından sorun yaratabileceğini vurguladı.

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı açıklamasında "Kıbrıs Türk halkının kültürü ve yaşam tarzı açısından laiklik ve din-vicdan özgürlüğü konusunda bir sorun bulunmamasına rağmen, konu sürekli gündeme gelmekte ve halk arasında temelsiz bölünmelere yol açma riski taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Erhürman, benzer tartışmaların geçmişte de okullara ilişkin tüzük üzerinden yaşandığını ve Anayasa Mahkemesi kararıyla çözüldüğünü anımsattı.

Erhürman konuyla ilgili açıklaması özetle şöyle:

"Anayasa Mahkememizin görüşünü almak ve bu tartışmaları ve ayrışmaları, daha fazla büyümeden ve geleceğe taşımadan önlemeye çalışmak izlenebilecek en aklı selim yol olarak görülmektedir.



Anayasa Mahkememiz tarafından bu konuda verilecek görüş belirleyici olacağından, ileride çocuklarımız üzerinden tartışma yaratma ve eğitim hakkını sekteye uğratma potansiyeli de ortadan kalkacak.



Anayasa’nın cumhurbaşkanına verdiği ‘cumhuriyet anayasasına saygıyı’, ‘kamu işlerinin kesintisiz ve düzenle yürütülmesini’ sağlama görevine de uygun bir yöntem seçilmiş olacaktır."