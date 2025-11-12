Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk resmi ziyareti için Ankara'da

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, göreve gelmesinin ardından ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere Ankara'ya geldi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle yapılan ziyaret için Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Lefkoşa'dan Ata Cumhurbaşkanlığı uçağını kullandılar.

ANITKABİR'İ ZİYARET EDECEK

Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs'ın Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu tarafından karşılanan Erhürman, yarın sabah başlayacak resmi programı kapsamında ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek. Saat 10.00'da Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak olan Cumhurbaşkanı, saygı duruşunun ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.

Erhürman, öğle saatlerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Konutu'nda çalışma yemeğinde bir araya gelecek. Gün içinde Kuzey Kıbrıs Ankara Büyükelçiliği’ni de ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı, öğleden sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet başkanı protokolüyle karşılanacak.

İki cumhurbaşkanı baş başa görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine katılacak. Ziyaret, Erdoğan ve Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde düzenlenecek ortak basın toplantısı ile sona erecek.

Cumhurbaşkanı Erhürman ve beraberindeki heyet aynı akşam özel uçakla Lefkoşa'ya dönecek.

KRİTİK DÖNEMDE GERÇEKLEŞEN ZİYARET

Erhürman'ın Ankara ziyareti, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın Aralık ayında başlatacağı yeni temaslar ve yıl sonunda düzenlenmesi beklenen gayri-resmi 5 artı 1 formatındaki Kıbrıs toplantısı öncesinde önemli bir diplomatik adım olarak değerlendiriliyor.

BM'nin girişimiyle yapılması planlanan toplantıya iki Kıbrıs lideri ile üç garantör ülke (Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık) temsilcileri katılacak. Görüşmenin, yeni sürece dair tarafların siyasi iradesini ve müzakere çerçevesini belirlemesi bekleniyor.

Bu arada Kıbrıs Rum lideri Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis bugün Atina'da yapılan Yunanistan–Kıbrıs Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

SEÇİM SONRASI İLK ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erhürman, 19 Ekim 2025'te yapılan seçimde yüzde 62,76 oyla Cumhurbaşkanı seçilmiş, 24 Ekim'de yemin ederek göreve başlamıştı. Ankara ziyareti, Erhürman'ın göreve gelişinden sonraki ilk resmi yurt dışı ziyareti olma özelliği taşıyor. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ziyaretin "Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi ve Kıbrıs Türk halkının egemenlik iradesine verilen desteğin yeniden vurgulanması" açısından özel önem taşıdığını belirtti.