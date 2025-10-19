Kuzey Kıbrıs'ın yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kimdir?

Kuzey Kıbrıs'ta 19 Ekim 2025'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde büyük farkla kazanan Tufan Erhürman'ın yaşamı ve siyasi kariyeri merak konusu oldu. Peki Tufan Erhürman kimdir?

ERHÜRMAN'IN CUMHURBAŞKANLIĞINA GİDEN YOLU

Tufan Erhürman, 11 Eylül 1970’te Lefkoşa’da doğdu.

1988’de Türk Maarif Koleji’nden mezun oldu.

1992’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

Akademik kariyeri boyunca; 1995–2001 yıllarında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İdare Hukuku Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı, bu sürede Hacettepe ve ODTÜ’de de dersler verdi.

2001’de “İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman” başlıklı tezi ile doktorasını tamamladı.

2001–2006 yıllarında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi’ne öğretim üyesi olarak geçti, ardından 2006–2008’de Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev yaptı, ardından tekrar DAÜ’ye döndü. Bu arada 2002-2006 ve 2010-2013 yılları arasında DAÜ’de Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2008-2010 yıllarında Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın müzakere heyetinde görev aldı.

2013 yılında KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne Lefkoşa milletvekili olarak girdi.

2014’te hukuk doçenti unvanını aldı.

2016 CTP BAŞKANI OLDU, BAŞBAKANLIK TECRÜBESİ VAR

2015-2016 yıllarında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 13 Kasım 2016’da parti genel başkanlığına seçildi.

7 Ocak 2018 erken genel seçimlerinden sonra kurulan dört partili koalisyon hükümetinin Başbakanı oldu (2 Şubat 2018 – 22 Mayıs 2019).

19 Ekim 2025’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre %62.76 oy oranıyla kazandı.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ (CTP) İLE İLİŞKİSİ

Erhürman, partisi CTP içinde uzun yıllardır aktif rol üstlendi ve 2016’dan itibaren genel başkan olarak görev aldı. Partisi sosyal demokrat çizgide yer alıyor.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) İLE BAĞLARI

CHP ile CTP “kardeş parti” ilişkisi içinde bulunuyor. Örneğin 15 Kasım 2024 tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lefkoşa’da Erhürman’ı ziyaret ederek, iki parti arasındaki ilişkileri vurguladı.

19 Ekim 2025 seçim sonuçlarının ardından Özel paylaşımında, “Kardeş partimiz CTP’nin lideri değerli dostum Erhürman’ı yürekten kutluyorum” ifadeleriyle Erhürman’a destek verdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de “AKP’nin antidemokratik müdahalelerine rağmen, Kıbrıs Türk halkının iradesi Erhürman’la kendini gösterdi” diyerek kampanya sürecinde yaşanan Türkiye-etkisine dair eleştirilerde bulundu.

AKP-MHP CEPHESİNİN ERHÜRMAN’A KARŞI TUTUMU VE SEÇİM SÜRECİ

Seçim sürecinde AKP ile MHP ittifakı, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı destekledi. Bu destek, Kuzey Kıbrıs'ta Tatar’ın “Türkiye ile bir anlayış içinde” kampanya yürüttüğü gerekçesiyle eleştirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim sonrasında yaptığı açıklamada, “Seçim çok düşük katılımla gerçekleşmiştir. KKTC Parlamentosu toplanmalı ve Türkiye’ye katılma kararı almalıdır” diyerek sonuçlara sert tepki verdi.

Tatar’a Türkiye’den destek yoğun oldu: “AKP-MHP’nin açık desteği,” “Türkiye kurumlarının seçim sürecinde aktif olduğu” eleştirilere konu oldu.

Buna karşın Erhürman, seçim zaferinin ardından yaptığı ilk konuşmada “Dış politika elbette Türkiye ile yakın istişareyle yürütülecek; bundan kimsenin kuşkusu olmasın” diyerek Türkiye ile ilişkilerin korunacağı mesajı verdi.