Kuzey Kıbrıs seçim sonucu iktidarda fikir ayrılığı yarattı: Erdoğan'dan tebrik, Bahçeli'den 'tanımama' mesajı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kuzey Kıbrıs seçimlerine ilişkin ilk açıklama geldi. Erdoğan, seçim sonuçlarının tanınmaması yönünde fikir veren iktidar ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aksine tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Erdoğan'ın X hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.



Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetmişti: "KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır."