Kuzey Kıbrıs seçim sonucu iktidarda fikir ayrılığı yarattı: Erdoğan'dan tebrik, Bahçeli'den 'tanımama' mesajı
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarının tanınmaması yönünde fikir veren iktidar ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aksine tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Bahçeli ise, "Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır" demişti.
Erdoğan'ın X hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimlerde resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.
Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz."
BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?
MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetmişti: "KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır."
CUMHUR İTTİFAKI ERHÜRMAN'A KARŞI TATAR'I DESTEKLİYORDU Kuzey Kıbrıs'ta 2020 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi bu seçim kampanyasında da Türkiye’deki Cumhur İttifakı’nın oynadığı role ilişkin tartışmalar seçim sürecince sürdü. Çok sayıda AKP'li ismin Kuzey Kıbrıs ziyaretlerinde bulunarak bu seçimde kaybeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a destek vermesi müdahale eleştirilerine neden oldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve eski Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Süleyman Soylu ve Hulusi Akar dahil AKP'li ve MHP'li milletvekilleri de Kuzey Kıbrıs'ta temaslarda bulundu.
Bu yıl AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan eski futbolcu Mesut Özil de Lefkoşa'daki Yunus Emre Enstitüsü'nün çocuk ve gençler için düzenlediği bir etkinlikten AKP Genel Başkanı ve Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak telefonda konuştu ve Erdoğan’ın mesajını katılımcılara dinletti. Ersin Tatar’ı destekleyen Erdoğan bu konuşmada gençleri işaret ederek "İnşallah Kıbrıs seçimlerini kazanmak için de ellerinden geleni yapmalılar" dedi.
Son olarak Cübbeli Ahmet de Ersin Tatar için dua istemişti.