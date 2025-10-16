Kuzey Kıbrıs seçime gidiyor, Ankara Tatar için devrede: Trafoda kedi değil, AKP var

Eylül BAŞAK - Aycan KARADAĞ

Kıbrıslı Türkler pazar günü cumhurbaşkanı seçmek için 11’inci kez sandığa gidiyor. 6’sı bağımsız 8 adayın yarışacağı seçim, Ankara’nın mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lehine devreye girmesi nedeniyle bir hayli tartışmalı geçiyor. Saray rejimi bir önceki seçimde de Mustafa Akıncı’ya karşı Tatar’ı açıkça desteklemiş, sandıktan çıkmasını sağlamıştı.

Seçimin AKP’nin desteklediği Ersin Tatar ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman arasında geçmesi bekleniyor. Yarışta Kıbrıs Sosyalist Partisi’nden Osman Zorba, bağımsız adaylar Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran, Mehmet Hasgüler, İbrahim Yazıcı, Hüseyin Gürlek de yer alıyor. İktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve AKP tarafından desteklenen Tatar da “bağımsız” olarak seçime katılıyor.

1974’teki askeri harekâtın ardından 11’inci kez gidilecek seçimde kazanmak için oyların yüzde 50’sinden fazlasını almak gerekiyor. Adaylardan hiçbiri bu oy oranına ulaşamazsa, seçim ikinci tura kalacak ve bir hafta sonra en çok oyu alan iki isim karşı karşıya gelecek.

KAPI KAPI OY İSTİYORLAR

AKP iktidarı Kuzey Kıbrıs’taki seçim için aktif olarak devrede. AKP ve MHP’li vekiller ile iktidar temsilcileri Ersin Tatar için adada yoğun bir faaliyet içerisinde. Aralarında Süleyman Soylu’nun da olduğu AKP’liler ile Türkiye elçisinin kapı kapı dolaşarak Tatar için oy topluyor. Türkiye’deki gibi seçimin bir “beka sorunu” olduğunu ileri süren tek adam rejiminin temsilcilerinin kara propagandası Kıbrıslıtürklerin ve adayların tepkisini çekiyor.

KARA PROPAGANDA DEVREDE

Ankara’nın sponsorluğundaki Ersin Tatar da kara propaganda ve manipülasyonlarla ot avcılığı yapıyor. AKP’nin taktiklerini ustaca kullanan, muhalefeti “dış destek”le suçlayan Tatar, "Tel Aviv ve Atina, beni ülkenin başında görmek istemiyor" dedi. Tatar, “Karşımızda bir blok var. Yıllardır Türkiye ve bize karşı aşırı şekilde muhalefet yapan Güney Kıbrıs ile kendilerini özdeşleştiren bir bloktan bahsediyorum" sözleriyle muhalefeti hedef aldı.

SOL, İLERİCİ GÜÇLER TEPKİLİ

Kuzey Kıbrıs’taki sol, sosyalist ilerici partilerin temsilcileri seçim sürecini ve Türkiye’nin seçimlere yaptığı müdahaleye tepkili. BirGün’e konuşan Kıbrıslıtürkler, bunun bir egemenlik ihlali olduğunu vurgulayarak seçime şimdiden şaibe düşürüldüğünü söyledi. Parti sözcüleri Türkiye’de giderek “sultanlık rejimi”nin kurulduğunu aynısının adanın kuzeyinde de inşa edilmeye çalışıldığına vurgu yaptı.

∗∗∗

TÜRKİYE’DE KURULAN SULTANLIK KIBRIS’TA DA İNŞA EDİLMEK İSTENİYOR

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) eski Genel Başkanı Cemal Özyiğit:

Maalesef, bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar’ı seçtirmek için yapmadığını bırakmadı. Şimdi yine aynı tabloyu görüyoruz. Erdoğan’ın ekibi sırayla adaya geliyor: Süleyman Soylu, Binali Yıldırım, MHP heyeti ve hatta Mesut Özil... Bu tablo açıkça gösteriyor ki, AKP rejimi bu seçimde de kendi zihniyetini koşulsuz kabul eden, kendisine biat eden bir adayı, yani Ersin Tatar’ı destekliyor. Hükümeti ayakta tutmak için var gücüyle çalışıyorlar. Eğer pazar günü Tatar kaybederse, muhalefet erken seçime gidecek. Bu da mevcut hükümetin düşmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla sadece cumhurbaşkanlığı seçimi değil, rejimin devamı açısından da kritik bir dönemeçteyiz. Kıbrıs’ın kuzeyinde mafya cirit atıyor. Mafya hesaplaşmaları yaşanıyor, Türkiye’den tetikçiler geliyor. Uyuşturucu, fuhuş, kaçakçılık... Ne ararsanız var. AKP bir zamanlar “gazinoları kapatacağız” diyordu ama şimdi kendileri o gazinolara geliyor. Kıbrıs’ın kuzeyi her türlü yasa dışı ticaretin, kirli paranın döndüğü bir merkez haline getirildi. Kıbrıslı Türkler, dünyaya sesini duyurabilecek, kendi kimliğine ve özgürlüğüne sahip, bağımsız bir yapı istiyor. Ancak Türkiye yönetimi, Kuzey Kıbrıs’ı adeta kendi alt yönetimi gibi görüyor. Bugün Sünni İslam felsefesi üzerinden topluma ideolojik dayatma yapılıyor. Oysa Kıbrıs Türk toplumu, laik bir toplumdur. Biz bu dayatmaları kabul etmiyoruz. Türkiye’de giderek “sultanlık rejimi” kuruluyor ve aynısını burada da inşa etmeye çalışıyorlar. Bunun için de kendilerine biat eden bir ekip oluşturmuş durumdalar. Halk artık bu gidişattan rahatsız. Ersin Tatar’a ciddi bir tepki var. Buna karşılık Tufan Erhürman’a toplumda çok güçlü bir sevgi ve güven var. İnsanlar onun dürüstlüğüne, bilgisine ve vizyonuna inanıyor. Pazar günü halkın iradesinin sandığa yansıyacağına ve Tufan Bey’in seçimi kazanacağına inanıyoruz.

Cemal Özyiğit

KIBRISLILAR TATAR’DAN VE TEMSİL ETTİĞİ ŞEYLERDE BIKTI

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münir Rahvancıoğlu:

Cumhurbaşkanı aynı zamanda Kıbrıs meselelerini görüşen müzakereci makamını da oluşturuyor. Kıbrıs’ta parlamenter bir sistem var, Cumhurbaşkanının müzakere dışındaki görevleri genel olarak sembolik kalan görevler. Bundan ötürü yapılan seçimler aslında halkın Kıbrıs meselesi konusunda nasıl bir çözüm istediğini belirleyecek. Mevcut hükümet Cumhurbaşkanının arkasında, seçim mevcut hükümet için bir anlamda güvenoyu niteliği taşıyor. Bağımsızlık Yolu’na göre Tufan Erhürman’ın seçimi 1. turdan kazanma ihtimali çok yüksek. Birçok bağımsız aday var olsa da Tatar karşısındaki şanslı olan tek aday Erhürman. Erhürman ve Tatar dışında Kıbrıs Sosyalist Partisi’nin adayı dışında kalan adayların herhangi bir şansı, iddiası bulunmuyor.

Halk Tatar’ın temsil ettiği şeylerden bıkmış durumda. İnsanlar birinci olarak 2020 seçimlerinde Türkiye devletinin tüm kurum ve kuruluşlarıyla Kıbrıslı Türkler’in iradesini ezip geçen bir müdahale ortaya koymasına tepkili. O yüzden bir anlamda bu seçimler halkın gözünde 2020 seçimlerinin 3. turu olma niteliği taşıyor. Orada yaşananlara bir yanıt anlamında. İkinci olarak; Ersin Tatar’ın Türkiye ile birlikte ortaya koyduğu iki devlet siyaseti ve federasyona karşı olma -ki Tatar bunu 2020’de çokça dile getirmişti şu an da dile getirmeye devam ediyor- somut olarak hiçbir karşılık vermedi. Bu söylem 2020’de ortaya çıktığında yeni bir şey gibi lanse edildi. 5 yıl içerisinde bu siyaset hiçbir sonuç vermedi, aksine Ersin Tatar bu teklifin hayata geçmesi için hiçbir şey yapmadı.

Halk da artık anladı ki iki devlet denilen şey, tanınmış ve uluslararası camiaya/hukuka dahil olan bir yapı değil. Var olan KKTC’nin tanınmamış, izolasyonlar altında, sportif, kültürel, sanatsal yalıtılmışlığı içerisinde devam etmesidir. İki devlet siyaseti denilen şey Kıbrıslı Türkler’in dünyaya açılmasının aksine var olan durumun devam etmesi anlamına geliyor. Bu çok net bir şekilde ortaya kondu. Ne herhangi bir devlet tanıdı ne doğrudan bir uçuş hayata geçti ne ticari ilişkiler gerçekleşti. Bunların hiçbiri olmadı. Aksine Türki Devletler Kıbrıs Cumhuriyeti’ne elçilik açmaya karar verdi, KKTC’yi tanımayacaklarını yeniden deklare ettiler. Yani 2020’de iki devlet politikası ortaya çıktığı zamandan daha geri, daha yalıtılmış, daha dünyadan kopuk bir noktaya gelindi. O yüzden iki devlet siyasetinin halk nabzında çökmüş olması söz konusu. Üçüncü boyut ise Tatar’ın arkasında bulunan mevcut hükümetin ortaya koyduğu politikalara halk tepkili. Halk hükümete tepkisini Tatar üzerinden gösteriyorlar. Çünkü Tatar’ın arkasında sadece hükümet bileşenleri var. Yani bu hükümetin eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, çalışma hayatında, kültürel meselelerde, laiklikle ilgili konularda -hayatın hemen her alanında- ortaya koyduğu politikalar insanları bıktırmış durumda ve şu an Tatar’ın gitmesi bu politikalara tepki gösterebilmenin aracı haline geldi.

Bu üç duruma alternatif olarak da geriye Tufan Erhürman kalıyor. Aslında Erhürman’ın ortaya koyduğu politikalar değil, Tatar’ın ortaya koyduğu politikalar Erhürman’a yarıyor.

Halk Erdoğan ve AKP’nin Tatar için devreye girmesine tepkili. Toplumda tepkiler birikti. Ankara’nın isteği KKTC’nin tanınmamış şekilde ve Türkiye’nin “yavrusu” olarak devam etmesi yönünde. Zaten halk da bunu anladığı için - Şöyle söyleyeyim samimiyetle KKTC'nin tanınmasını ve ayrı bir devlet olarak Kıbrıs’ta bulunmasını arzu eden kesimler de dahil olmak üzere- Ersin Tatar’ın iki devlet politikasına karşı. Bu insanlar iki devlete karşı oldukları için değil, Tatar’ın iki devlet dediği olgunun var olan durumun devamı olduğu anlamına geldiğini anladıkları için karşılar.

Münir Rahvancıoğlu

AKP HER KOLUYLA BURADA SEÇİME MÜDAHALE EDİYOR

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekreteri Murat Kanatlı:

Bir önceki seçimde iki aday arasındaki fark 4 bin idi. 4 bin civarı bir oy ile bugünkü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçildi. Son iki ayda seçmen listesine yeni eklenen 2 bin kişi var. 5 yıl içerisinde de zaten 20 bin küsur insan eklendi. Yani demografik yapı, seçmen yapısı muazzam derecede bozulmuş durumda. O bakımdan bu seçimlerde kim nasıl seçilirse seçilsin, bir şekilde Türkiye’nin etkin ve fiili müdahalesi orada bulunmaya devam edecek. Zaten seçimin bütün ilişkisinde demografik yapının değişmesini görüyoruz. Türkiye yani AKP hemen hemen her koluyla burada. Artık listesini biz tutmayı bıraktık. Binali Yıldırım’dan Süleyman Soylu’ya, Hulusi Akar’dan Mevlüt Çavuşoğlu’na ve Cevdet Yılmaz’a kadar hemen hemen her gün burada birileri dolanıyor. Daha bir gün önce Cevdet Yılmaz buradaydı ve Ulusal Birlik Partisi’nin seçim kampanyasına dönen bir ortam oluşturdu. Yani Kuzey Kıbrıs seçimleri Türkiye’nin bir yerel yönetim seçimine dönmüş durumda. Buna rağmen Tufan Erhürman bu konuda iyi bir kampanya yürütüyor. “Normal” bir coğrafyada, ülkede yaşıyor olsak Erhürman seçimleri kazanacak’ derdik. Fakat 2020 seçimlerine dönersek, o dönem sandıkların çok önemli bir kısmını Mustafa Akıncı kazanmıştı zaten ama özellikle Türkiye’den yoğun nüfus taşınan Dipkarpaz bölgesi ve Mağusa bölgesi gibi kimi bölgelerde bizzat Türkiye elçisi/elçiliği müdahale etti. Elçilikte belirli sandıklarda fark yüzde 70’e yüzde 30 gibi şekillere döndürüldü. O bölgelerden elde edilen 4 binlik bir farkla Ersin Tatar seçimi kazandı. Şu an da baktığımızda evet bir tepki var, bir reaksiyon var ve bu izlenen siyasete karşı bir öfke var ama bunun sandığa yansıyıp yansımayacağı, yansırsa bile bu yansımanın AKP’nin ve Erdoğan’ın halkın iradesini kabul edip etmeyeceğine dair ciddi bir kaygı söz konusu. Çünkü Türkiye’de yaşananları görüyoruz ve hissediyoruz, yakından takip etmekteyiz. Bu bakımdan Tufan Erhürman kazandığında ve bir çözüm yönünde irade koyduğunda -koyabilirse- Erdoğan bunu kabul edip tanıyacak mı ondan da çok emin değiliz.

Türkiye ne söylerse söylesin günün sonunda yapmaya çalıştığı Kıbrıs’ı kendinin bir ili/ilçesine dönüştürmek. İzlediği siyaset bu. Kimi zaman bunun adına federasyon deyip aslında bu düşünceyi ilerletiyor -aslında federasyon görüşmüyor. Konfederasyon deyip konfederasyon görüşmüyor. Şu an iki devletlilik diyor ama günün sonunda - an itibariyle Türkiye’deki hükümet sözcüsü bile bugün yine ağzından kaçırdı- Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti deyip duruyorlar ama bu artık bir dil sürçmesi değil, bunu demek bilinçaltına oturmuş bir konudur. Burayı Türkiye’nin bir ili sayıyorlar. Güncel olarak yapmaya çalıştıkları şey KKTC’yi bir ‘Türkiye Cumhuriyeti’ haline getirmek. O noktaya doğru ilerleyen bir sürecin ortasındayız. Türkiye bir taraftan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantörüyüm diyor ama Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasasında yazan devlet kavramına karşı çıkıyor ve iki devletliliği savunuyor. Aslına bakılırsa Türkiye uzun yıllardır birbirini tutmayan bir siyaseti takip ediyor

Murat Kanatlı

YALAN BEYANLAR KARŞISINDA SEÇMEN, BİZİM BENİMSEDİ

CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali:

Önde başladığımız seçim sürecini, önde tamamlama aşamasına getirdik. Kendi propaganda çerçevemiz doğrultusunda hareket ettik, hiçbir değişiklik yapma ihtiyacı hissetmedik.

Yalan beyanlar karşısında seçmen, bizim doğru politikamızı benimsedi. Destek her geçen gün artıyor. Adayımızın kazanacağından emin olarak son üç güne girdik. Önde başladığımız seçim sürecini, önde tamamlama aşamasına getirdik.

Kendi propaganda çerçevemiz doğrultusunda hareket ettik, hiçbir değişiklik yapma ihtiyacı hissetmedik. Yalan beyanlar karşısında seçmen, bizim doğru politikamızı benimsedi. Destek her geçen gün artıyor. Adayımızın kazanacağından emin olarak seçime gidiyoruz.