Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 2025 yılının ilk asgari ücreti net 37 bin 818 TL olarak belirlendi.

2024 yılı Eylül ayında asgari ücretin 35 bin 188 TL olarak belirlendiği Kuzey Kıbrıs'ta çalışanların maaşlarına yüzde 7.5 zam yapılarak asgari ücret net 37 bin 818 TL olarak duyuruldu.

Karar oy çokluğuyla kabul edilirken işçi temsilcileri bu karara 'hayır' oyu verdi. Asgari ücretin brüt tutarı ise 43 bin 469 TL oldu.

Yeni asgari ücretin saatlik, günlük ve haftalık dağılımı şöyle:

Saatlik ücret: 250.78 TL

Günlük ücret: 2 bin 6.26 TL

Haftalık ücret: 10 bin 31.30 TL

ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ SÜRESİ BAŞLADI

Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun dünkü toplantısında alınan ve 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı’nı Resmi Gazete'de ilan ederek 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verdi.