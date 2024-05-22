Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret net 29 bin 640 TL oldu

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrette ara zam yapıldı. Buna göre ülkede 2024’ün ikinci yarısında asgari ücret net 29 bin 640 TL olarak belirlendi.

Kuzey Kıbrıs'ta, 2024 yılının ikinci yarısından itibaren uygulanacak asgari ücret oy çokluğu ile belirlendi. Yeni asgari ücret, yüzde 23.5 artışla devlet ve işçi taraflarının onayı ile 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren net 29 bin 640 ve brüt 34 bin 70 TL olarak uygulanacak.

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, yeni asgari ücret devlet ve işçi taraflarının oyları ile belirlenirken, işveren tarafı olumsuz oy kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, "1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret brüt 34 bin 70 TL, net 29 bin 640 TL, haftalık 7 bin 862 TL 30 kuruş, günlük bin 572 TL 46 kuruş ve saatlik 196 TL 55 kuruş olarak uygulanacak" ifadelerini kullandı.

İŞÇİ MEMNUN, İŞVEREN TEPKİLİ

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Cengiz Alp ise, "İşveren kesimi bu ülkedeki enflasyonun suçlusu değildir" diyerek başladığı konuşmasında, işveren tarafının "hayır" oyu verdiğini belirtti.

Alp, Güney Kıbrıs’ta asgari ücretin milli gelire oranı yüzde 30 iken Kuzey Kıbrıs'ta bu oranın yüzde 80’i bulduğunu sözlerine ekledi.

Son olarak söz alan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hayat pahalılığı oranının asgari ücrete yansıması taleplerini dile getirdi ve bu toplantıda hayat pahalılığının biraz üzerinde artış yapıldığını belirtti.

Yeni ücretin Resmi Gazete’de yayımlanması ile itiraz sürecinin başlayacağını anlatan Serdaroğlu, Bakan Gardiyanoğlu’na kendilerine doğru bir adım attığı için teşekkür etti.

"Zam yapılmasın, artış da yapılmasın" diyen Serdaroğlu, Hükümetin enflasyonla mücadele konusunu ciddiye almasını da istedi.