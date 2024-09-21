Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete üçüncü zam: 35 bin lirayı aştı

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret 2024 yılı içerisinde üçüncü kez artırılarak net 35 bin 180 TL olarak belirlendi.

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, 18 Eylül'de gerçekleştirilen Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Sadık Gardiyanoğlu, yeni asgari ücretin net 35 bin 180, brüt 40 bin 436 TL olduğunu bildirdi.

İŞVEREN TOPLANTIYA KATILMADI

İşveren tarafının katılmadığı toplantıdan sonra açıklama yapan Bakan Gardiyanoğlu, son dört aylık hayat pahalılığının yüzde 19.99 olduğunu ve kamu çalışanlarına, emeklilere ve devletten yardım alanlara bu rakamın yansıtılacağını; aynı şekilde asgari ücrete de bu oranın yansıtılarak yeni rakamın belirlendiğini açıladı.

Gardiyanoğlu, on günlük itiraz süresi olduğuna işaret ederek "10 gün içinde itiraz olursa masayı tekrar kurup değerlendireceğiz" dedi.

Gardiyanoğlu, yeni rakamı Bakanlar Kurulu'na göndereceklerini söyledi. "Bakanlar Kurulu'nun bugünkü toplantısına yoğun mesaimiz buydu" diyen Gardiyanoğlu, kamudan maaş ve yardım alanlara verilecek hayat pahalılığını görüştüklerini bildirdi.