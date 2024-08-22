Kuzey Kıbrıs'ta askeri araç devrildi: 1 asker yaşamını yitirdi

Kuzey Kıbrıs’ta meydana gelen trafik kazasında askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker yaşamını yitirdi. 11 asker ise yaralandı.

Kaza, Güzelyurt kentinde askeri aracın otomobille çarpışmasının sonucu meydana geldi.

Kuzey Kıbrıs Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, Güzelyurt-Akçay ana yolu üzerinde saat 09.00'da kaza meydana geldi.

Akçay'dan Güzelyurt istikametine seyir halinde olan askeri araç, aynı yönde seyreden otomobile çarptıktan sonra yolun dışına çıkarak devrildi.

Kazaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Bakanlığın sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Güler, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.