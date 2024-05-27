Kuzey Kıbrıs'ta et ithalatı kararı protesto ediliyor: Başbakanlık'ın kapıları kırıldı

Kuzey Kıbrıs'ta Kurban Bayramı öncesi hükümetin yaklaşık 60 ton et ithal etme kararını protesto eden hayvan üreticileri başbakanlık binası önünde eyleme başladı. Eylem sırasında zaman zaman tansiyon yükselirken bina önündeki demir kapılar kırıldı.

Kuzey Kıbrıs'ta Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, hükümetin et ithalatıyla ilgili attığını adımı protesto etmek üzere saat 11.00'de Lefkoşa'daki Başbakanlık binası önünde bir araya geldi.

Yaklaşık 1 haftadır süren eylemde en büyük katılım bugün yaşandı. Protestoya sendikaların yanı sıra muhalif siyasi partilerde görev yapan milletvekilleri de katıldı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, muhalefet partileri ve sendikalar hükümetin et ithali konusunda geri adım atması isteyerek, buna uyulmaması durumunda hükümetin istifa etmesini istediler.

Kıbrıs Postası'nın haberine göre, Hayvan Üreticileri, sendikalar ve siyasi partilerin katılımıyla, Başbakanlık önünde eylem yapıyor. Başbakan Ünal Üstel, Hayvancılar Birliği'ni Meclis’e davet etti. Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ise eylemi bırakıp Meclis'e gitmeyeceğini söyledi.

Naimoğulları, “Bu destek daha da artacak, hükümet üreticiye haksızlık yaptığını biliyor, bu eylem süresizdir, mücadelemize devam edeceğiz, direne direne kazanacağız” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Ehürman ve bazı vekiller, Başbakan Ünal Üstel ile 'ithal et' konusunu görüşmek üzere Başbakanlık binasına girdi. Vekillerin binaya girmesinin ardından kısa süreli gerginlik yaşandı.

BAŞBAKANLIK'IN BAHÇE KAPILARI KIRILDI

Zaman zaman gerginliğin yaşandığı eylemde, eylemciler Başbakanlık kapılarını ve korkuluklarını kırdı, sloganlar atarak hükümeti istifaya çağırdı.

Gerginlik sırasında polis yetkilileri Başbakanlığa gitmeye çalışan eylemcileri uyardı. Eylem Başbakanlık önünde devam ediyor.