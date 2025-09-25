Kuzey Kıbrıs'ta liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzük iptal edildi
Kuzey Kıbrıs'ta liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti. Mahkemenin kararında tüzüğün Meclisten geçirilmesinin gerektiği belirtildi.
Kuzey Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu'nun liselerde öğrencilerin başörtüsüyle öğrenim görebilmeleri için değiştirilen "Disiplin Tüzüğü", Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nın (KTOEÖS) başvurusu üzerine, Anayasa Mahkemesi'nde bugün yapılan oturumda, Bakanlar Kurulu'nun nisan ayında aldığı kararla değiştirilen, liselerde öğrencilerin başörtülü eğitim görebilmesinin önünü açan Milli Eğitim Bakanlığı "Disiplin Tüzüğü"nün 2'ye karşı 3 oyla Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmedilerek iptali kararlaştırıldı.
Anayasa Mahkemesi'nin kararını, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ okudu.
Mahkemenin kararında Bakanlar Kurulunun "kanun gücünde" çıkardığı kararnameye işaret ederek, ilgili tüzüğün Cumhuriyet Meclisi'nden geçirilmesinin gerektiği belirtildi.
Mahkemenin kararı açıklanırken binanın önünde gösteri yaparak destekleyen ve karşı çıkanlar, karşılıklı sloganlar attı.
NE OLMUŞTU?
Ülkede nisan ayında Bakanlar Kurulu'nun "kanun gücünde" çıkardığı kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Disiplin Tüzüğü" değiştirilmiş ve liselerde başörtülü eğitim serbest bırakılmıştı.
KTOEÖS, karardan sonra süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşımış ve başörtülü öğrencilerin derse girdiği liselerde greve gitmişti.