Kuzey Kıbrıs'ta MHP'li vekilin talimatıyla 'veriler silindi' iddiası

Kuzey Kıbrıs’ta, askerden polise, bürokrattan siyasetçi ve gazetecilere kadar herkesin adının karıştığı “sahte diploma ve yolsuzluk” skandalına dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Ada basınında MHP Milletvekili Levent Uysal’ın talimatıyla verilerin silindiği iddia edildi.

HABER MERKEZİ

Kuzey Kıbrıs aylardır “sahte diploma ve yolsuzluk” skandalıyla çalkalanıyor. MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın eşi Ece Uysal’ın kurduğu Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KTSÜ) devam eden “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturmasına dair yeni bir gelişme yaşandı.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin dijital verilerinin, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın talimatıyla silindiği ileri sürüldü.

İddiayı gündeme taşıyan Kıbrıs Postası köşe yazarı Levent Özadam şu ifadeleri kullandı: “Sayın Levent Uysal, sahibi olduğunuz ve diploma skandalıyla çalkalanan okulunuzda dijital bilgilerin silinmesinin sizin talimatınızla verildiğinin konuşulduğunu biliyor muydunuz? Bu arada sizin de okula kayıtlı olduğunuz ve silinen bilgilerin arasında bunun da olduğu iddia ediliyor!”

TRT TEMSİLCİSİ DE TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan soruşturma kapsamında kısa süre önce de TRT Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan tutuklanmıştı.

Son üç aydır ada gündeminden düşmeyen, sahte diploma ve yolsuzluk operasyonu yapılan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin küçük ortağı ve Genel Sekreteri olan, tutuklanarak olarak cezaevine gönderilen Serdal Gündüz’ün, sahte not girişleri yapılarak 600’ü aşkın kişiye sahte diploma verdiğini itiraf etti.

ASKERDEN SİYASETÇİYE HERKES İŞİN İÇİNDE

Gazimağusa Polis Müdürü Mahmut Barış Sel de başkent Lefkoşa’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Sel’in 18 Ocak 2023 tarihinde KSTÜ’nün öğrenci kayıt sistemine girişi olmasına rağmen 11 Eylül 2021’de kaydolmuş gibi gösterildiği, 1 Şubat 2023 tarihinde 9 ders notunun gelişigüzel sisteme girildiği, tez sunmadığı halde sunmuş gibi gösterilip, 19 Haziran 2023’de işletme yüksek lisanstan mezun edildiği belirtildi. Skandal dair Kuzey Kıbrıs Meclisi’nde araştırma komitesi de kuruldu.

Ayrıca soruşturmaya ismi karışanlar şöyle:

* Milletvekili Emrah Yeşilırmak

* Cumhurbaşkanlığı Koruma Birimi’nde görevli polis mensubu

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü Meray Dürüst

* Eski Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst

* Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) mensubu Yarbay Özgür Alp,

* YÖK’ün Kuzey Kıbrıs muadili Yükseköğretim Planlama, Denetleme ve Akreditasyon Kurumu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve eski yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler

* YÖDAK Genel Sekreteri Derviş Refiker

DİPLOMA TÜRKİYE’DE DE GEÇERLİ

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi 2016 yılında kuruldu. Diş Hekimliği, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sağlık Bilimleri, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi’yle eğitim veren üniversite bünyesinde iki ayrı yüksekokul bulunuyor. 2017 yılında da üniversite Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından akredite edilerek denklik aldı. Yani bu üniversitede mezun olanların diplomaları Türkiye’de de kabul görüyor, hekimlik yapabiliyorlar.