Kuzey Kıbrıs'ta Özgür Özel'i karşılamamıştı: Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi

CHP lideri Özgür Özel'i, Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü etkinliklerinde karşılamayan Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından yapılan tebliğde, Feyzioğlu, Prag Büyükelçiliği'ne getirildi. Kıbrıs'ta öldürülen mafya lideri Halil Falyalı ile bağlantılı olduğu belirtilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi olarak atandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı isimlere yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti.

AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

YASİN EKREM SERİM VE HALİL FALYALI BAĞLANTISI

Öte yandan Türkiye’de hakkında yakalama kararı bulunan mafya lideri Halil Falyalı, ABD tarafından da kara para aklama ve uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranıyordu. Falyalı 8 Şubat 2022 tarihinde Girne’de uğradığı silahlı saldırıda ölmüştü.

Gazeteci Seyhan Avşar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in, Kuzey Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı'nın ortağı olduğunu belirtmişti.

Avşar'ın aktardığına göre, uzun yıllar örtülü ödeneğin başında bulunan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Maksut Serim’in, Dışişleri Bakan Yardımcısı koltuğunda oturan oğlu Yasin Ekrem Serim ile diğer oğlu Halil İbrahim Serim’in Falyalı ile şirket ortağı olduğu öğrenilmişti. Şirketin kurulduğu tarihte Halil Falyalı hakkında Türkiye’de yakalama kararı bulunuyordu.

Serim, Falyalı ile arasında ortaklık değil 'satış anlaşması' olduğunu iddia ederek şunları söylemişti:

"Sualinizle içerikli olan iddiaları avukatım aracılığıyla yargıya taşıdım. Bahse konu hususla ilgili bir ortaklık söz konusu değildir. Bir bina satışı söz konusudur. Bununla ilgili de gerekli belgeleri avukatım aracılığıyla mahkemeye ileteceğiz, yargıda takibini yapacağız."

Fotoğraf: Yasin Ekrem Serim

***

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs'ta, "Barış Harekatı"nın 50. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen resmi törenlere katılmıştı.

Özel, kendisini karşılamayan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na ise tepki göstermişti. Özel, "Bu konudaki rahatsızlığımızı Dışişleri Bakanlığı'na resmi olarak bildireceğiz" diyerek sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Kıbrıs'ta bir kusur yapıldıysa Kıbrıs'taki Türkiye'nin büyükelçisinindir. Bu tabi meslekten gelmemenin ve geldiği makamı hazmedememenin sonucudur. Bu konudaki rahatsızlığımızı Dışişleri Bakanlığı'na resmi olarak bildireceğiz. Dışişleri Bakanlığı gelenekleri olan bir kurumdur, vasatların elinde vasatlaştırılamayacak bir kurumdur."