Kuzey Kıbrıs'ta "TAM Parti" kuruldu; ana renk olarak 'Ecevit mavisi' seçildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın oğlu ve eski Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Serdar Denktaş, kuracağı yeni siyasi partinin adını ve logosunu kamuoyuyla paylaştı.

Denktaş’ın liderliğinde kurulan partinin adı Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM PARTİ) olarak açıklandı.

Serdar Denktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yeni partinin kuruluş amacını “adaleti yeniden inşa etmek, haksızlık, hukuksuzluk ve sistemsizlik düzeniyle mücadele etmek” sözleriyle özetledi.

"ECEVİT MAVİSİ" SEÇİLDİ

Yeni partinin logosunun ise köklerini bu topraklardan alan bir zeytin ağacı olarak tasarlandığını belirten Denktaş, zeytin ağacının sadece bir görsel değil, derin anlamlar taşıyan ve kültürel belleğe hitap eden güçlü bir sembol olduğunu ifade etti. Partinin ana renkleri olarak Ecevit mavisi ve siyah seçildi.

Denktaş, Ecevit mavisinin Kuzey Kıbrıs'ta yaşan Türklerin hafızasında umut, yenilik ve sosyal adaletin rengi olduğunu ifade ederken; siyahın ise liderlik, zarafet ve mevcut koşullara karşı bir başkaldırı anlamı taşıdığını söyledi.