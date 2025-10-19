Kuzey Kıbrıs'ta YSK, Ersin Tatar hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi

Kuzey Kıbrıs'ta Yüksek Seçim Kurulu (YSK), propaganda süresi sona erdikten sonra CNN Türk’te açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Kuzey Kıbrıs'ta yayın yapan Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre Kuzey Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu, CTP Temsilcisi Ürün Solyalı’nın şikayeti üzerine incelediği olayda, Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar’ın seçim yasaklarını ihlal ettiğini bildirdi.

YSK’nin kararında propaganda süresinin 18 Ekim 2025 günü saat 18.00’de sona erdiği hatırlatıldı. Buna rağmen Tatar’ın, yasak saatinden sonra “CNN Türk Masası” programına katılarak seçime yönelik açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Kurul, bu davranışıyla Tatar’ın yasayı ihlal ettiğini değerlendirerek, aleyhine soruşturma başlatılması için dosyanın Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.