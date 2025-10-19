Kuzey Kıbrıs'ta zafer Tufan Erhürman'ın: AKP-MHP'nin desteklediği Ersin Tatar hezimete uğradı

Cumhurbaşkanı seçimine giden Kuzey Kıbrıs'ta, AKP-MHP'nin desteklediği aday Ersin Tatar, seçimi adeta hezimetle tamamlandı. Kuzey Kıbrıs't Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,80’ini, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oyların yüzde 35,77’sini aldı.

Ardından YSK, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kazandığını duyurdu.

ERHÜRMAN'DAN İLK AÇIKLAMA: KARDEŞLİĞİMİZ KAZANMIŞTIR

Seçimin galibi Tufan Erhürman, ilk açıklasında Türkiye'yle ilgili mesaj verdi. “Dış politika elbette Türkiye'yle yakın istişareyle yürütülecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Erhürman, seçim sonuçlarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, sandığa giderek oy kullanan herkese teşekkür etti.

"Halkımızın şunu bilmesini isterim; bu seçimin kaybedeni yoktur, Kıbrıs Türk halkı olarak hep birlikte kazandık" diyen Erhürman, şöyle konuştu:

"İlk günden itibaren 'Hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız ve hep birlikte yöneteceğiz' demiştik. İlk iki sözümüzü hep birlikte tuttuk. Üçüncü sözümüzü de hep birlikte tutuacağız.

Buradan CTP'deki tüm yoldaşlarıma, bizimle birlikte yol yürüyen TDP'den arkadaşlarımıza, bağımsız milletvekili arkadaşlarımıza, Gülşah Sanver Manavoğlu, Serdar Denktaş'a teşekkür ediyorum. Çok iyi biliyorum ki, seçim sonuçları da onu gösteriyor, Ulusal Birlik Partisi'nden, Demokrat Parti'den, Yeniden Doğuş Partisi'nden ve diğer partilerden arkadaşlarımız da bize oy verdi, teveccüh gösterdi. O yüzden buradan bütün samimiyetimle oy veren vermeyen bütün halkımıza teşekkür ediyorum.

Şu taahhütte bulunmak istiyorum: Artık ben CTP Genel Başkanı değilim. Tam tarafsızlıkla tüm yurttaşlarımın Cumhurbaşkanı olacağıma söz veriyorum. Şu an itibariyle tüm ilçelerimizde önde görünüyoruz. Bu da aslında şunu gösteriyor; biz bir bütünüz. Herhangi bir ilçemiz bu irade dışında değildir. Tam da bizi en mutlu edecek şekilde kardeşliğimiz kazanmıştır. 'Bölünmeyeceğiz, parçalanmayacağız' dedik ve parçalanmadık. Bütünleştik ve birleştik.

Bu beş yıllık görev süresi içinde Cumhurbaşkanı tarafız olacak, bütün halkı kucaklayacak, ayrım yapılmayacak, eşitliğin ve özgürlüğün bekçisi olacak. Kimin hangi partiye mensup olduğu önemli değil. Liyakat esasına göre toplumun tüm kesimleriyle birlikte çalışacağız. Çalışacağımız mesele bu topraklardır, çocuklarımızdır. Hep birlikte onlar için çalışacağız.

Saat 21.30'da Kızılbaş Parkı'nda halkımızla bir araya geleceğiz. Bir kutlama yapacağız. Oraya oy vermeyenler dahil herkesi davet ediyorum. Gelin birlikteliğimizi pekiştirelim.

Seçim sürecinde de söyledim; üstlendiğim sorumlulukları, özellikle dış politikaya ilişkin sorumlulukları elbette Türkiye Cumhuriyeti ile yakın istişare içerisinde yürüteceğiz. Bundan da kimsenin endişesi olmasın."