Kuzey Kıbrıs'taki grev ve protesto devam ediyor: Cumhurbaşkanı Erhürman eylem alanına geldi

Kuzey Kıbrıs'ta sendikalar, hükümetin hayat pahalılığıyla ilgili adımlarına karşı ülke genelinde greve çıktı ve eylem gerçekleştirdi.

Hükümetin yasa tasarısı ile yasa gücünde kararnameyi geri çekmeyi kabul etmemesi nedeniyle grev bugün de devam etti.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kuzey Kıbrıs'ta yayın yapan Kıbrıs Postası'nın aktardığına göre eylemciler, bugün Meclis önünde protestolarını sürdürdü. "Hükümet istifa" sloganları atılan eyleme polis, biber gazıyla müdahale etti.

CUMHURBAŞKANI ERHÜRMAN EYLEM ALANINDA

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, biber gazlı müdahalelerin ardından eylem alanına geldi.

Erhürman, sendika başkanları ile oplantı yaptı. Ayrıca polis ile de görüştü.

Hükümet ile görüşeceğini kaydeden Erhürman, Meclis'ten eylemcilerin alkışları ile uğurlandı.

EYLEMCİLERE MÜDAHALE

Öte yandan polis, eylemcileri Meclis'in dışına çıkarıyor.

GREV ERTELEME KARARI

Bakanlar Kurulu ise Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki grevleri 60 gün erteledi.

Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, sağlıkta başlatılan grevin askıya alındığını ve grev yasağı getirildiğini açıkladı.