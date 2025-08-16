Kuzey Kıbrıs ziyareti tartışma yaratmıştı: İngiltere Milletvekili Afzal Khan, “Türkiye Ticaret Elçisi” görevinden istifa etti

İngiltere’de İşçi Partisi milletvekili Afzal Khan, Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret etmesinin ardından yoğun eleştirilerle karşılaştı ve Türkiye Ticaret Elçisi görevinden ayrıldı.

Manchester Rusholme milletvekili olan Khan, geçtiğimiz hafta Ercan Havalimanı üzerinden adaya giriş yaparak Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Bu görüşme, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından “kesinlikle kabul edilemez” şeklinde nitelendirildi. Ayrıca Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıslı Rumların örgütlü olduğu Ulusal Kıbrıs Federasyonu da Londra hükümetine başvurarak Khan’ın görevden alınmasını talep etti.

Artan tepkilerin ardından Khan, Başbakan’a sunduğu istifa mektubunda, “Hükümetin ticaret anlaşmaları için yürüttüğü çalışmalara gölge düşürmemek adına görevden ayrılmanın doğru bir karar olduğunu düşünüyorum” dedi.

BBC’ye yaptığı açıklamada ise ziyaretin kişisel olduğunu vurgulayan Khan, Kuzey Kıbrıs'a yeğenini görmek ve fahri doktora almak için gittiğini, ziyaretin resmi göreviyle bağlantısı bulunmadığını söyledi. Ayrıca bugüne kadar yaklaşık yirmi İngiliz milletvekilinin Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret ettiğini ve hiçbirinin benzer bir tepkiyle karşılaşmadığını hatırlattı.