Kuzey Kıbrıslı Bakan'dan, tehdit edilen gazeteci Ayşemden Akın için "Koruyacağız" sözü

Bugün Kıbrıs gazetesi genel yayın yönetmeni Ayşemden Akın'ın, 2022 yılında öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı'nın 'finans müdürü' olarak bilinen Cemil Önal ile yaptığı röportajlar ve 'Halil Falyalı yaşıyor' başlıklı haber dizisinin getirdiği etki sürüyor.

İddiaların tartışıldığı sırada Cemil Önal, yaşadığı Hollanda'da öldürüldü. Bunun üzerine Ayşemden Akın da tehditler almaya başladı.

Söz konusu gelişmeler Kuzey Kıbrıs parlamentosunda da tartışıldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, Akın’ın haberlerinde dile getirilen yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarının derinlemesine soruşturulması gerektiğini belirtti. Solyalı, hükümete ve Polis Genel Müdürlüğü’ne seslenerek “Ülkenin sorunları görmezden gelinemez” dedi.

CTP’den Sami Özuslu ise hükümetin sessizliğini sert ifadelerle eleştirdi. Özuslu, “Bir gazeteci ölüm tehdidi alıyor, herkes konuşurken hükümet susuyor. Neden? Ortaya çıkanlardan mı, yoksa daha yazılmamışlardan mı çekiniyorsunuz?” diyerek tepkisini dile getirdi.

“GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI MI?”

CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali de hükümete açık bir çağrıda bulundu: “Bir gazetecinin hayatı tehdit altındaysa bu sadece bireysel bir mesele değil, kamu düzeninin meselesidir. Peki, hükümet ne yapıyor? Koruma tedbiri alındı mı?”

Hükümet adına konuşan Maliye Bakanı ve Sözcü Özdemir Berova ise, tüm yurttaşların güvenliğinden hükümetin sorumlu olduğunu belirterek, “Gerekli adımlar atılıyor” açıklamasında bulundu. Ancak bu yanıtı yetersiz bulan Özuslu tekrar söz alarak “Hâlâ açıkça ‘Ayşemden Akın’ı koruyacağız’ denmedi” dedi. Bu eleştirinin ardından Berova oturduğu yerden “Koruyacağız!” diyerek net bir yanıt verdi.