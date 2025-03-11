Kuzey Kıbrıslı milletvekili Doğuş Derya: Öğrenci olarak kaydedilen kadınlara devlet eliyle fuhuş yaptırılıyor

Kuzey Kıbrıs'ta Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Meclis'te yaptığı konuşmada devlet eliyle insan ticareti ve seks köleliği yaptırıldığını, gece kulüplerinde kadın ve çocukların zorla çalıştırıldığını söyledi.

Geçen hafta yaptığı konuşmada Alayköy’de bir gece kulübünde bir kadının ölü bulunmasıyla ilgili, “Bir seks kölesi kadın ölü bulundu, gece kulüpleri artık kapatılmalı” diyerek tepki gösterdi.

Ülkeye getirilen kadınların öğrenci olarak kaydedildiğini ve fuhuş yaptırıldığını öne süren Derya, “Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası sayesinde güya denetim yapılıyor ama aslında o iş böyle değil” ifadelerini kullandı.

"KATALOG HAZIRLANIYOR, VİLLALAR KİRALANIYOR"

İnternet üzerinde Kıbrıs gece kulübü kataloglarının bulunduğu siteler olduğuna dikkat çeken Derya, “Kadınlar bir hayvan veya bir mal gibi pazarlanıyor, ülkede resmen seks turizmi yapılıyor, fuhuş için yatlar ve villalar kiralanıyor” şeklinde konuştu.

DEVLET ELİYLE SEKS KÖLELİĞİ YAPILIYOR

Derya, gece kulüplerini denetleyen komisyonun gerçekte bu düzeni koruduğunu “Bu ülkede çeyrek asırdır devlet eliyle insan ticareti ve seks köleliği yapılıyor” sözleriyle vurguladı.

"KADINLARA UYUŞTURUCU VERİLİYOR"

Kadınların zorla çalıştırıldıkları şartlara katlanamadıklarını anlatan Derya “Bu kadınlara o yaptıkları işe tahammül edebilsinler diye uyuşturucu veriliyor çünkü. Beraberinde narkotik var bunun” ifadelerini kullandı.

"GURUR DUYUN ESERİNİZLE"

Derya, diğer milletvekillerine de şu şekilde seslendi:

"Kız babası olanlarınız var aranızda. Bir ülkenin koşulları yoksuldur diye o ülkenin insanları işçi olarak çalışmak zorunda kalıyor, seks kölesi oluyor, mafyanın eline düşüyor, kurtarılamıyorlar. Kumarhanecisi ayrı, bekçisi ayrı, narkotikçisi ayrı, insan ticaretçisi ayrı. Gurur duyun be arkadaşlar eserinizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de ilelebet yaşayacak falan diye hamaset yaparsınız ya."